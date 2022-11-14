У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Suzuki. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст – 23-річний лучанин. Внаслідок зіткнення – керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.



За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі з’ясовують обставини летальної аварії , що сталася учора, 14 березня, близько 17 години, у селі Рованці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Suzuki. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст – 23-річний лучанин. Внаслідок зіткнення – керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

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