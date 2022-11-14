У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії

У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії
Слідчі з’ясовують обставини летальної аварії, що сталася учора, 14 березня, близько 17 години, у селі Рованці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Suzuki. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст – 23-річний лучанин. Внаслідок зіткнення – керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рованці, ДТП, смерть, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
Сьогодні, 11:13
У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:56
Росія обстріляла ракетами Харків
Сьогодні, 10:53
Агент ФСБ у Харкові готував теракти проти українських льотчиків, – СБУ
Сьогодні, 10:42
ДТП на перехресті: оприлюднили відео зіткнення двох автівок у Луцьку
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Під Луцьком – смертельна аварія: загинув мотоцикліст Під Луцьком – смертельна аварія: загинув мотоцикліст
14 березень, 18:30
На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
14 листопад, 2022, 11:09
16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині 16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині
31 жовтень, 2022, 15:20
Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП
18 жовтень, 2022, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
Сьогодні, 11:13
 0
У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 10:56
 0
Росія обстріляла ракетами Харків
Сьогодні, 10:53
 0
Агент ФСБ у Харкові готував теракти проти українських льотчиків, – СБУ
Сьогодні, 10:42
 0
ДТП на перехресті: оприлюднили відео зіткнення двох автівок у Луцьку
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8