Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн

Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн
Винищувачі МіГ-29 Києву передаватиме коаліція з кількох країн.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив в середу речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.

“Я можу лише підтвердити, що ці рішення (про передачу Україні МіГ-29, – ред.) приймаються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн”, - сказав Мюллер.

Він зазначив, що є чіткі декларації, які це країни будуть, але узгоджено, що вони самі оголосять про це.

Мюллер повідомив, що, як зазначив напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок.

Нагадаємо, Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну. Вісім сенаторів стверджують, що сучасні винищувачі “можуть змінити правила гри на полі бою”.

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Теги: Літаки, Україна
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