Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн





Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив в середу речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає



“Я можу лише підтвердити, що ці рішення (про передачу Україні МіГ-29, – ред.) приймаються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн”, - сказав Мюллер.



Він зазначив, що є чіткі декларації, які це країни будуть, але узгоджено, що вони самі оголосять про це.



Мюллер повідомив, що, як зазначив напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок.



Нагадаємо, Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну. Вісім сенаторів стверджують, що сучасні винищувачі “можуть змінити правила гри на полі бою”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винищувачі МіГ-29 Києву передаватиме коаліція з кількох країн.Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив в середу речник уряду Польщі, передає Укрінформ “Я можу лише підтвердити, що ці рішення (про передачу Україні МіГ-29, – ред.) приймаються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн”, - сказав Мюллер.Він зазначив, що є чіткі декларації, які це країни будуть, але узгоджено, що вони самі оголосять про це.Мюллер повідомив, що, як зазначив напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок.Нагадаємо, Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну. Вісім сенаторів стверджують, що сучасні винищувачі “можуть змінити правила гри на полі бою”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію