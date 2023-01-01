На Волині пенсіонер вчинив самогубство

На Волині пенсіонер вчинив самогубство
Трагедія сталася в Берестечківській територіальній громаді Луцького району.

Про це пише Волинь-нова.

Тіло 72-річного чоловіка з петлею на шиї виявили рідні близько полудня в одній із кімнат будинку.

За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі обставини смерті встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пенсіонер, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зміниться кількість автобусів
Сьогодні, 14:15
На Волині пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 13:59
Автомат знайшли, втікача – шукають: нові деталі інциденту в селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн
Сьогодні, 13:19
Волинянин, який вкрав зброю у поліцейського, був раніше судимий
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині
05 березень, 11:45
На війні з Росією загинув військовий з Волині На війні з Росією загинув військовий з Волині
05 березень, 10:03
Повідомили деталі пожежі у селі на Волині, під час якої загинув 16-річний хлопець. ВІДЕО Повідомили деталі пожежі у селі на Волині, під час якої загинув 16-річний хлопець. ВІДЕО
02 березень, 22:57
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець На Волині під час пожежі у житловому будинку загинув 16-річний хлопець
02 березень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зміниться кількість автобусів
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 13:59
 0
Автомат знайшли, втікача – шукають: нові деталі інциденту в селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
 0
Літаки МіГ-29 передаватиме Україні коаліція з кількох країн
Сьогодні, 13:19
 0
Волинянин, який вкрав зброю у поліцейського, був раніше судимий
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8