На Волині пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 13:59
Трагедія сталася в Берестечківській територіальній громаді Луцького району.
Про це пише Волинь-нова.
Тіло 72-річного чоловіка з петлею на шиї виявили рідні близько полудня в одній із кімнат будинку.
За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі обставини смерті встановлюються.
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Про це пише Волинь-нова.
Тіло 72-річного чоловіка з петлею на шиї виявили рідні близько полудня в одній із кімнат будинку.
За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі обставини смерті встановлюються.
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