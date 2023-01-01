На Волині пенсіонер вчинив самогубство





Про це пише



Тіло 72-річного чоловіка з петлею на шиї виявили рідні близько полудня в одній із кімнат будинку.



За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі обставини смерті встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася в Берестечківській територіальній громаді Луцького району.Про це пише Волинь-нова Тіло 72-річного чоловіка з петлею на шиї виявили рідні близько полудня в одній із кімнат будинку.За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі обставини смерті встановлюються.

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