У Луцьку зміниться кількість автобусів

Сьогодні, 15 березня, виконавчий комітет Луцької міської ради розглянув проєкт рішення “Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування” і затвердив його.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Так, у вихідні та робочі дні змінюється кількість автобусів на маршрутах № 2, № 3, № 9 ,№ 10, № 12, № 24, № 32. Зміни викликані необхідністю оптимізації після обстеження пасажиропотоків за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду, вивчення попиту населення на перевезення пасажирів на основних пасажироутворюючих міських маршрутах.Відповідно до додатку до рішення виконавчого комітету від 06.12.2017 № 740-1 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в місті Луцьку у новій редакції” для автобусних маршрутів вказано таку їх кількість:- № 2 “Залізничний вокзал – Конякіна”:кількість автобусів на маршруті – 4; у вихідні та святкові дні – 4;- № 3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь”:кількість автобусів на маршруті – 8; у вихідні та святкові дні – 4 (у період з 01 квітня до 01 жовтня кількість автобусів у суботу – 5, у неділю – 4);- № 9 “Теремнівська – Межова (КХП)”:кількість автобусів на маршруті – 7; у вихідні та святкові дні – 4;- № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні”:кількість автобусів на маршруті – 5; у вихідні та святкові дні – 3;- № 12 “Єршова – Окружна”:кількість автобусів на маршруті – 6; у вихідні та святкові дні – 3;- № 24 “Вересневе – Єршова”:кількість автобусів на маршруті – 4; у вихідні та святкові дні – 3;- № 32 “Вересневе – с. Липини”:кількість автобусів на маршруті – 7; у вихідні та святкові дні – 4.