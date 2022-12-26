Луцький зоопарк матиме поштову марку

Луцький зоопарк матиме поштову марку
Луцький зоопарк матиме власну унікальну поштову марку.

Про роботу комунального підприємства «Луцький зоопарк» інформувала під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 15 березня, директор підприємства Людмила Денисенко, повідомили у мерії.

Вона відзначила, що за останні п'ять років значно збільшилась кількість відвідувачів зоопарку. Найскладніші роки — це період карантину під час ковіду і, звісно, - початок війни.

Підприємство має власну сувенірну продукцію: календарі, блокноти, путівники, книжки, буклети, кружки тощо. “Новинка — це поштові марки із зображанням тварин зоопарку. Це черговий спосіб популяризації нашого міста як туристичного”, - зазначила Людмила Денисюк.

Підприємство є учасником важливих урядових ініціатив наукового та просвітницького спрямування. Найбільше співпрацює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (участь у нарадах, розробка правил утримання тварин у зоологічних установах). Також КП «Луцький зоопарк» є учасником Плану щодо збереження та відтворення зубра в Україні на 2023–2027 роки. У зоні відповідальності підприємства – організація та проведення заходів із комунікації, освіти та обізнаності населення щодо цього виду.
Працівники зоопарку організовують багато цікавих тематичних заходів, благодійних акцій, екскурсій.

«Дуже хочеться розширити територію. Наш зоопарк є найменшим в Україні – 4,3 гектара. Болючим питанням є приміщення для працівників зоопарку. Адже зараз немає можливості проводити семінари та зустрічі на різноманітну тематику. Тому ми будемо працювати над цим», – наголосила директор комунального підприємства «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.

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Теги: зоопарк, Луцьк, поштова марка
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