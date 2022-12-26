Луцький зоопарк матиме поштову марку
Сьогодні, 15:17
Луцький зоопарк матиме власну унікальну поштову марку.
Про роботу комунального підприємства «Луцький зоопарк» інформувала під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 15 березня, директор підприємства Людмила Денисенко, повідомили у мерії.
Вона відзначила, що за останні п'ять років значно збільшилась кількість відвідувачів зоопарку. Найскладніші роки — це період карантину під час ковіду і, звісно, - початок війни.
Підприємство має власну сувенірну продукцію: календарі, блокноти, путівники, книжки, буклети, кружки тощо. “Новинка — це поштові марки із зображанням тварин зоопарку. Це черговий спосіб популяризації нашого міста як туристичного”, - зазначила Людмила Денисюк.
Підприємство є учасником важливих урядових ініціатив наукового та просвітницького спрямування. Найбільше співпрацює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (участь у нарадах, розробка правил утримання тварин у зоологічних установах). Також КП «Луцький зоопарк» є учасником Плану щодо збереження та відтворення зубра в Україні на 2023–2027 роки. У зоні відповідальності підприємства – організація та проведення заходів із комунікації, освіти та обізнаності населення щодо цього виду.
Працівники зоопарку організовують багато цікавих тематичних заходів, благодійних акцій, екскурсій.
«Дуже хочеться розширити територію. Наш зоопарк є найменшим в Україні – 4,3 гектара. Болючим питанням є приміщення для працівників зоопарку. Адже зараз немає можливості проводити семінари та зустрічі на різноманітну тематику. Тому ми будемо працювати над цим», – наголосила директор комунального підприємства «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
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Про роботу комунального підприємства «Луцький зоопарк» інформувала під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 15 березня, директор підприємства Людмила Денисенко, повідомили у мерії.
Вона відзначила, що за останні п'ять років значно збільшилась кількість відвідувачів зоопарку. Найскладніші роки — це період карантину під час ковіду і, звісно, - початок війни.
Підприємство має власну сувенірну продукцію: календарі, блокноти, путівники, книжки, буклети, кружки тощо. “Новинка — це поштові марки із зображанням тварин зоопарку. Це черговий спосіб популяризації нашого міста як туристичного”, - зазначила Людмила Денисюк.
Підприємство є учасником важливих урядових ініціатив наукового та просвітницького спрямування. Найбільше співпрацює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (участь у нарадах, розробка правил утримання тварин у зоологічних установах). Також КП «Луцький зоопарк» є учасником Плану щодо збереження та відтворення зубра в Україні на 2023–2027 роки. У зоні відповідальності підприємства – організація та проведення заходів із комунікації, освіти та обізнаності населення щодо цього виду.
Працівники зоопарку організовують багато цікавих тематичних заходів, благодійних акцій, екскурсій.
«Дуже хочеться розширити територію. Наш зоопарк є найменшим в Україні – 4,3 гектара. Болючим питанням є приміщення для працівників зоопарку. Адже зараз немає можливості проводити семінари та зустрічі на різноманітну тематику. Тому ми будемо працювати над цим», – наголосила директор комунального підприємства «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко.
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