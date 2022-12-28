У Луцьку на мосту стали тролейбуси: рух ускладнений

У Луцьку на мосту стали тролейбуси: рух ускладнений
У Луцьку, на мості, що з'єднує проспект Перемоги та проспект Соборності, стали тролейбуси.

Про це пише «Конкурент».

У коментарі в.о. генерального директора луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк розповів, що на цій ділянці стався обрив контактної мережі. Роботи з усунення проблеми триватимуть до двох годин.

«Зараз там працює бригада, стався обрив контактної мережі. Плануємо усунути цю проблему найближчим часом. Це займе десь до двох годин. Мережа вже старенька, тому трапляються такі випадки. Вони, на жаль, не поодинокі, адже мережі вже 50 років. Це природній процес, усе з часом старіє та зношується» – повідомив пан Миронюк.

Зі слів очевидців, рух правою смугою дороги – ускладнений.

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Теги: міст, Луцьк, тролейбуси, рух ускладнений
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