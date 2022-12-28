У Луцьку на мосту стали тролейбуси: рух ускладнений





Про це пише

У коментарі в.о. генерального директора луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк розповів, що на цій ділянці стався обрив контактної мережі. Роботи з усунення проблеми триватимуть до двох годин.



«Зараз там працює бригада, стався обрив контактної мережі. Плануємо усунути цю проблему найближчим часом. Це займе десь до двох годин. Мережа вже старенька, тому трапляються такі випадки. Вони, на жаль, не поодинокі, адже мережі вже 50 років. Це природній процес, усе з часом старіє та зношується» – повідомив пан Миронюк.



Зі слів очевидців, рух правою смугою дороги – ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, на мості, що з'єднує проспект Перемоги та проспект Соборності, стали тролейбуси.Про це пише «Конкурент».

У коментарі в.о. генерального директора луцького підприємства електротранспортурозповів, що на цій ділянці стався обрив контактної мережі. Роботи з усунення проблеми триватимуть до двох годин.«Зараз там працює бригада, стався обрив контактної мережі. Плануємо усунути цю проблему найближчим часом. Це займе десь до двох годин. Мережа вже старенька, тому трапляються такі випадки. Вони, на жаль, не поодинокі, адже мережі вже 50 років. Це природній процес, усе з часом старіє та зношується» – повідомив пан Миронюк.Зі слів очевидців, рух правою смугою дороги – ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію