У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Інформаційне агентство



Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, рідні військових усе частіше звертаються з питаннями щодо статусу члена сім'ї зниклих безвісти й полонених військовослужбовців та прав, які для них передбачені.



Тому до переліку категорій громадян, яким буде надано безплатний проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році, включили батьків військовослужбовців, які зникли безвісти під час військової служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині батьки зниклих безвісти військовослужбовців матимуть право безплатного проїзду в тролейбусах та маршрутках.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Інформаційне агентство Волинські Новини Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, рідні військових усе частіше звертаються з питаннями щодо статусу члена сім'ї зниклих безвісти й полонених військовослужбовців та прав, які для них передбачені.Тому до переліку категорій громадян, яким буде надано безплатний проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році, включили батьків військовослужбовців, які зникли безвісти під час військової служби.

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