У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах

У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах
В обласному центрі Волині батьки зниклих безвісти військовослужбовців матимуть право безплатного проїзду в тролейбусах та маршрутках.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, рідні військових усе частіше звертаються з питаннями щодо статусу члена сім'ї зниклих безвісти й полонених військовослужбовців та прав, які для них передбачені.

Тому до переліку категорій громадян, яким буде надано безплатний проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році, включили батьків військовослужбовців, які зникли безвісти під час військової служби.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, проїзд, Луцьк, зниклі безвісти
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