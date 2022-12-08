У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах
Сьогодні, 15:30
В обласному центрі Волині батьки зниклих безвісти військовослужбовців матимуть право безплатного проїзду в тролейбусах та маршрутках.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, рідні військових усе частіше звертаються з питаннями щодо статусу члена сім'ї зниклих безвісти й полонених військовослужбовців та прав, які для них передбачені.
Тому до переліку категорій громадян, яким буде надано безплатний проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році, включили батьків військовослужбовців, які зникли безвісти під час військової служби.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту рішення, рідні військових усе частіше звертаються з питаннями щодо статусу члена сім'ї зниклих безвісти й полонених військовослужбовців та прав, які для них передбачені.
Тому до переліку категорій громадян, яким буде надано безплатний проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році, включили батьків військовослужбовців, які зникли безвісти під час військової служби.
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