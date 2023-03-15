Рейтинг довіри серед інституцій очолюють ЗСУ, президент – на 6 місці

Рейтинг довіри серед інституцій очолюють ЗСУ, президент – на 6 місці
Збройним силам України довіряють 95,8% українців, у топ-5 довіри серед інституцій також перебувають волонтери й добровольці, нацгвардійці й рятувальники, президент – на шостому місці в рейтингу довіри.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому-березні 2023 року, оприлюднені в пресцентрі "Укрінформу", пише Українська правда.

Найбільшою довірою громадян користуються Збройні сили України. За час повномасштабної війни довіра до армії зросла: у липні-серпні 2021 року довіра до ЗСУ була 68%, а зараз – 95,8%, зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Високий рівень довіри мають волонтерські організації (87,9%) та добровольчі загони (87,2%).

Також довіру населення мають Нацгвардія (85,7%) та ДСНС (85,4%).

Президент Володимир Зеленський має довіру 82,9% опитаних.
Рейтинг довіри серед інституцій очолюють ЗСУ, президент – на 6 місці

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Теги: ЗСУ, довіра, рейтинг довіри, українці
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