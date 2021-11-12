У частині Луцька зникло світло





Про це пише



Немає світла у побутових користувачів. Також у різних районах



Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося технологічне порушення на мережі.



Фахівці обіцяють відновити послугу до 17-ї години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У низці районів Луцька 15 березня пообіді зникло електропостачання.Про це пише ІА «Волинські новини». Немає світла у побутових користувачів. Також у різних районах зупинилися тролейбуси. Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося технологічне порушення на мережі.Фахівці обіцяють відновити послугу до 17-ї години.

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