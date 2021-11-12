У частині Луцька зникло світло
Сьогодні, 16:35
У низці районів Луцька 15 березня пообіді зникло електропостачання.
Про це пише ІА «Волинські новини».
Немає світла у побутових користувачів. Також у різних районах зупинилися тролейбуси.
Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося технологічне порушення на мережі.
Фахівці обіцяють відновити послугу до 17-ї години.
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Про це пише ІА «Волинські новини».
Немає світла у побутових користувачів. Також у різних районах зупинилися тролейбуси.
Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося технологічне порушення на мережі.
Фахівці обіцяють відновити послугу до 17-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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