У частині Луцька зникло світло

У частині Луцька зникло світло
У низці районів Луцька 15 березня пообіді зникло електропостачання.

Про це пише ІА «Волинські новини».

Немає світла у побутових користувачів. Також у різних районах зупинилися тролейбуси.

Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося технологічне порушення на мережі.

Фахівці обіцяють відновити послугу до 17-ї години.

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Теги: Луцьк, зникло світло
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