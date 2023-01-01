Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Віктора Майоренка
Сьогодні, 16:52
Стало відомо про смерть мешканця села Заріччя Володимирської громади Віктора Майоренка, який загинув у війні з російськими окупантами ще наприкінці січня цього року.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
46-річний сержант служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. Життя Віктора обірвалось під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу.
"Завтра, 16 березня, о 14:30 зустрічаємо траурний кортеж та формуємо коридор шани від вулиці Шпитальної, який далі рухатиметься вулицями Ковельською, Данила Галицького, Степана Бандери та до вулиці Нової, 28, що у селі Заріччя.
17 березня прощання з полеглим Героєм розпочнеться у нього вдома об 11:30, а о 12:00 у соборі Різдва Христового відбудеться чин погребіння. Поховають Віктора Майоренка на кладовищі у селі Новосілки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
46-річний сержант служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. Життя Віктора обірвалось під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу.
"Завтра, 16 березня, о 14:30 зустрічаємо траурний кортеж та формуємо коридор шани від вулиці Шпитальної, який далі рухатиметься вулицями Ковельською, Данила Галицького, Степана Бандери та до вулиці Нової, 28, що у селі Заріччя.
17 березня прощання з полеглим Героєм розпочнеться у нього вдома об 11:30, а о 12:00 у соборі Різдва Христового відбудеться чин погребіння. Поховають Віктора Майоренка на кладовищі у селі Новосілки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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