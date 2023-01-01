У Луцьку перейменують деякі зупинки громадського транспорту

Після перейменування вулиць у Луцьку в ході процесу декомунізації, виникла потреба змінити назви однойменних зупинок автобусів та тролейбусів.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.З цією метою сьогодні, 15 березня, виконавчий комітет Луцької міської ради вніс зміни до затвердженого переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.Зокрема, у зв’язку з перейменуванням вулиці Ковпака на вулицю Крайню, вулиці Мамсурова на Магістральну, зміни нумерації об’єктів нерухомого майна після перейменування вулиць Мамсурова, Боженка, Говорова, Нікішева прийняли рішення перейменувати зупинки громадського транспорту та місця розташування інших зупинок.Відтак зупинка «Боженка» називатиметься «Виробнича», «Говорова» – «Павла Чубинського», «Нікішева» – «Михайла Вербицького», «Ковпака» – «Крайня».Крім того, перейменують місця розташування зупинок, які знаходились на вулицях Боженка та Мамсурова на вул. Виробничу, вул. Окружну та вул. Магістральну.