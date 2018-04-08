У Луцьку відновлює роботу Генеральне консульство Польщі

Ігор Поліщук зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Славоміром Місяком. Обговорили питання співпраці, зокрема, йшлося про долучення Консулату до проєктів благоустрою міста: це зелені зони, лавки, інформаційні таблиці — на окремих вулицях обласного центру, що носять імена історичних постатей.



Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Польські партнери готові залучити до справи бізнес і розпочати роботи, як тільки дозволятиме погода. Спільні заходи та ініціативи сторони планують впроваджувати і в інших сферах.



Також Славомір Місяк повідомив міському голові, що Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку поновлює свою роботу. Нагадаємо, 24 лютого 2022 року



Наразі в консульстві ведуться організаційні роботи, вони завершаться найближчими днями.



Ігор Поліщук подякував Славоміром Місяку за ініціативи та наголосив, що Луцька громада відкрита до співпраці й готова і надалі спільно реалізовувати цікаві проєкти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головазустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща в ЛуцькуОбговорили питання співпраці, зокрема, йшлося про долучення Консулату до проєктів благоустрою міста: це зелені зони, лавки, інформаційні таблиці — на окремих вулицях обласного центру, що носять імена історичних постатей.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Польські партнери готові залучити до справи бізнес і розпочати роботи, як тільки дозволятиме погода. Спільні заходи та ініціативи сторони планують впроваджувати і в інших сферах.Також Славомір Місяк повідомив міському голові, що Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку поновлює свою роботу. Нагадаємо, 24 лютого 2022 року роботу Генерального консульства Польщі у Луцьку припинили з питань безпеки через повномасштабне вторгнення РФ.Наразі в консульстві ведуться організаційні роботи, вони завершаться найближчими днями.Ігор Поліщук подякував Славоміром Місяку за ініціативи та наголосив, що Луцька громада відкрита до співпраці й готова і надалі спільно реалізовувати цікаві проєкти.

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