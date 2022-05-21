В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги

В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги
У середу, 15 березня віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та представники Мінсоцполітики і Нацсоцслужби обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації. І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

«Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги», – каже Ірина Верещук.

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Теги: переселенці, допомога, Волинь
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