На Волині знайшли чоловіка, який відібрав автомат у поліцейського і втік. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Волинські поліцейські знайшли та затримали чоловіка, який відібрав у поліцейського зброю та втік.
Про це повідомляють у ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, уночі, 14 березня, він умисно викрав зброю та втік в невідомому напрямку.
Сьогодні місце перебування зловмисника встановили поліцейські, зброя також була знайдена в результаті організації пошукових заходів поліції.
Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому – оголошення підозр за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 262 та ст. 263.
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Про це повідомляють у ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, уночі, 14 березня, він умисно викрав зброю та втік в невідомому напрямку.
Сьогодні місце перебування зловмисника встановили поліцейські, зброя також була знайдена в результаті організації пошукових заходів поліції.
Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому – оголошення підозр за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 262 та ст. 263.
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