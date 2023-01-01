На Волині знайшли чоловіка, який відібрав автомат у поліцейського і втік. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ НП у Волинській області.



Нагадаємо, уночі, 14 березня, він



Сьогодні місце перебування зловмисника встановили поліцейські, зброя також була знайдена в результаті організації пошукових заходів поліції.



Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому – оголошення підозр за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 262 та ст. 263.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські знайшли та затримали чоловіка, який відібрав у поліцейського зброю та втік.Про це повідомляють у ГУ НП у Волинській області.Нагадаємо, уночі, 14 березня, він умисно викрав зброю та втік в невідомому напрямку. Сьогодні місце перебування зловмисника встановили поліцейські,в результаті організації пошукових заходів поліції.Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому – оголошення підозр за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 262 та ст. 263.

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