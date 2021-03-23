Автомат знайшли, втікача – шукають: нові деталі інциденту в селі на Волині. ВІДЕО

Автомат знайшли, втікача – шукають: нові деталі інциденту в селі на Волині. ВІДЕО
Автомат, який днями відібрав у поліцейського п'яний чоловік, вдалося знайти. Утікача ж правоохоронці продовжують шукати.

Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 13 березня у селі Доросині Луцького району 37-річний Олександр Яворський вирвав з рук правоохоронця автомат і втік. Правоохоронців викликала місцева мешканка, мати зловмисника, бо той, будучи п’яним, почав простягати руки. Зловмисника оголосили у розшук, на його пошуки орієнтували всі наряди поліції та блокпости на території області.

Як повідомила речниця ГУНП У Волинській області Ольга Бузулук, співробітники поліції під час організації пошукових заходів в одному з місць, де чоловік міг переховуватися, знайшли викрадений автомат.

Пошукові заходи з встановлення місця перебування зловмисника тривають.

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Теги: Автомат, зловмисник, поліція, Доросині
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