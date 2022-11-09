Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн

Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону.

"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.

Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Leopard, танки, Пентагон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Сьогодні, 19:52
На Волині знайшли чоловіка, який відібрав автомат у поліцейського і втік. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 березня
Сьогодні, 18:50
В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Польща передала Україні ще 10 Leopard 2 Польща передала Україні ще 10 Leopard 2
09 березень, 15:40
Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон
09 листопад, 2022, 11:40
Данія надасть Україні 100 танків Leopard 1 Данія надасть Україні 100 танків Leopard 1
12 березень, 00:50
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
04 березень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Сьогодні, 19:52
 0
На Волині знайшли чоловіка, який відібрав автомат у поліцейського і втік. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 березня
Сьогодні, 18:50
 0
В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8