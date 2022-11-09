Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн





Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент



"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону.



"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.



Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.Про це повідомив міністр оборони СШАперед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди" "Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону."Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

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