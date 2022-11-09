Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Сьогодні, 19:52
Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону.
"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.
Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.
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Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки", - заявив глава Пентагону.
"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - підкреслив Остін.
Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.
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Сьогодні, 19:52
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