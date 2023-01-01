У Луцьку спіймали водія «під наркотиками» та без «прав»

У Луцьку спіймали водія «під наркотиками» та без «прав»
Нещодавно патрульні поліцейські, пізно ввечері, під час патрулювання на вулиці Яровиця у Луцьку помітили автомобіль Audi, який рухався з несправною фарою.

Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то з'ясували, що його 37-річний водій не має права керування. Попри це, він сів за кермо вже не вперше упродовж останнього року. Крім цього, керманич не пред'явив охоронцям порядку чинного страхового поліса, - повідомляють у Патрульній поліції Волинської області.

Також патрульні виявили в чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння. Однак, проходити тест у медичному закладі він відмовився.

На водія поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 5. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, вчинене повторно), ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебування в стані сп'яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями. Чоловіка відсторонили від керування.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк, порушники
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