На війні з Росією загинув легендарний історик, який розкопував руїни Батурина

Юрій Коваленко.



Про це 15 березня повідомив на сторінці у Facebook Національний заповідник “Глухів”, де працював учений до мобілізації у Збройні сили, - пише



“Захищаючи Україну, загинув Юрій Коваленко. Ти пішов від нашої колективної родини у вічність, залишивши у спадок те найдорожче, що збирав протягом життя – історію свого народу, чию душу розумів набагато глибше за нас. Людина. Історик. Воїн. Українець. Зі щирим і добрим серцем, чистою і світлою душею, відкритою усмішкою. Розумний, талановитий, гідний…” – написали колеги Юрія Коваленка.



Юрію Коваленку було 56 років. Він закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за фахом історика. У Національному заповіднику “Глухів” працював від 1999 року.



Коваленко брав участь у численних археологічних експедиціях, зокрема досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники за наказом Петра І. Глухівському спеціалістові з польових розвідок належить відкриття місця розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці, у північній частині колишньої фортеці.



Автор понад 70 наукових статей. Завідував науково-дослідним відділом Глухівського заповідника. У 2021 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. На той час уже захищав Україну у лавах Збройних сил.



У 2014 році Юрій Коваленко як волонтер доєднався до гуманітарної місії “Чорний тюльпан”, їздив на тимчасово окуповану територію Донбасу, де шукав тіла загиблих українських воїнів. Всього вивіз понад 150 тіл. До цього протягом 26 років займався пошуками військових поховань часів Другої світової війни.



У грудні 2020 року пішов добровольцем у ЗСУ, підписав контракт із 58-ю окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського. У 2021 році брав участь у боях за Авдіївку. Був нагороджений низкою відзнак Генерального штабу ЗСУ та командувача Об’єднаних сил.



Захищав Україну з перших днів повномасштабної агресії РФ у 2022 році. Обороняв від окупантів Чернігівщину, Бровари, згодом разом із побратимами вирушив на Донбас.



За даними ЗМІ, загинув воїн 14 березня 2023 року у районі Бахмута.



Колеги та друзі археолога називають його людиною-легендою, що надихала своїм прикладом – як учений, громадянин і патріот.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні за Незалежність України загинув знаний український історик, археолог, краєзнавецьПро це 15 березня повідомив на сторінці у Facebook Національний заповідник “Глухів”, де працював учений до мобілізації у Збройні сили, - пише "Новинарня" “Захищаючи Україну, загинув Юрій Коваленко. Ти пішов від нашої колективної родини у вічність, залишивши у спадок те найдорожче, що збирав протягом життя – історію свого народу, чию душу розумів набагато глибше за нас. Людина. Історик. Воїн. Українець. Зі щирим і добрим серцем, чистою і світлою душею, відкритою усмішкою. Розумний, талановитий, гідний…” – написали колеги Юрія Коваленка.Юрію Коваленку було 56 років. Він закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за фахом історика. У Національному заповіднику “Глухів” працював від 1999 року.Коваленко брав участь у численних археологічних експедиціях, зокрема досліджував руїни Батурина, який у 1708 році знищили московські загарбники за наказом Петра І. Глухівському спеціалістові з польових розвідок належить відкриття місця розташування головного храму гетьманської столиці – собору Живоначальної Трійці, у північній частині колишньої фортеці.Автор понад 70 наукових статей. Завідував науково-дослідним відділом Глухівського заповідника. У 2021 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. На той час уже захищав Україну у лавах Збройних сил.У 2014 році Юрій Коваленко як волонтер доєднався до гуманітарної місії “Чорний тюльпан”, їздив на тимчасово окуповану територію Донбасу, де шукав тіла загиблих українських воїнів. Всього вивіз понад 150 тіл. До цього протягом 26 років займався пошуками військових поховань часів Другої світової війни.У грудні 2020 року пішов добровольцем у ЗСУ, підписав контракт із 58-ю окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського. У 2021 році брав участь у боях за Авдіївку. Був нагороджений низкою відзнак Генерального штабу ЗСУ та командувача Об’єднаних сил.Захищав Україну з перших днів повномасштабної агресії РФ у 2022 році. Обороняв від окупантів Чернігівщину, Бровари, згодом разом із побратимами вирушив на Донбас.За даними ЗМІ, загинув воїн 14 березня 2023 року у районі Бахмута.Колеги та друзі археолога називають його людиною-легендою, що надихала своїм прикладом – як учений, громадянин і патріот.

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