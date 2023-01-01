Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 16 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

За даними Sinoptik, ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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