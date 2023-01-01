Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У четвер, 16 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 16 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Сьогодні, 19:52
Медіа