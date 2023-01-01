На Волині не виключатимуть світло 16 березня

На Волині не виключатимуть світло 16 березня
НЕК «Укренерго» не встановлювала ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у четвер, 16 березня.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

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Теги: Волиньобленерго, відключення
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