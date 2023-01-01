На Волині не виключатимуть світло 16 березня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК «Укренерго» не встановлювала ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у четвер, 16 березня.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram https://t.me/energy_volyn_official.

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