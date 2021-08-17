Стали свідком незаконної рубки: волинян закликають повідомляти про порушення

Стали свідком незаконної рубки: волинян закликають повідомляти про порушення
Волинян просять повідомляти про порушення на території громад чи в лісах, що в зоні діяльності філій Поліського лісового офісу.

Про це інформують у пресслужбі офісу.

"Незаконна порубка, діяльність нелегальних пилорам, підозрілий вантажний транспорт, корупція чи інші проблемні питання – кожне ваше звернення розгляне Департамент безпеки", - йдеться у повідомленні.

Телефонуйте безкоштовно – 0800334105, або пишіть - [email protected]

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Теги: Поліський лісовий офіс, повідомляти про порушення, рубка лісу
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