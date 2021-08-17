Стали свідком незаконної рубки: волинян закликають повідомляти про порушення
Сьогодні, 17:00
Волинян просять повідомляти про порушення на території громад чи в лісах, що в зоні діяльності філій Поліського лісового офісу.
Про це інформують у пресслужбі офісу.
"Незаконна порубка, діяльність нелегальних пилорам, підозрілий вантажний транспорт, корупція чи інші проблемні питання – кожне ваше звернення розгляне Департамент безпеки", - йдеться у повідомленні.
Телефонуйте безкоштовно – 0800334105, або пишіть - [email protected]
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Про це інформують у пресслужбі офісу.
"Незаконна порубка, діяльність нелегальних пилорам, підозрілий вантажний транспорт, корупція чи інші проблемні питання – кожне ваше звернення розгляне Департамент безпеки", - йдеться у повідомленні.
Телефонуйте безкоштовно – 0800334105, або пишіть - [email protected]
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