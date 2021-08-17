Стали свідком незаконної рубки: волинян закликають повідомляти про порушення





Про це



"Незаконна порубка, діяльність нелегальних пилорам, підозрілий вантажний транспорт, корупція чи інші проблемні питання – кожне ваше звернення розгляне Департамент безпеки", - йдеться у повідомленні.



Телефонуйте безкоштовно – 0800334105, або пишіть -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян просять повідомляти про порушення на території громад чи в лісах, що в зоні діяльності філій Поліського лісового офісу.Про це інформують у пресслужбі офісу."Незаконна порубка, діяльність нелегальних пилорам, підозрілий вантажний транспорт, корупція чи інші проблемні питання – кожне ваше звернення розгляне Департамент безпеки", - йдеться у повідомленні.Телефонуйте безкоштовно – 0800334105, або пишіть - [email protected]

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