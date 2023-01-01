Волинянка організовує благодійні фотосесії в старовинному українському вбранні та допомагає ЗСУ

Волинянка організовує благодійні фотосесії в старовинному українському вбранні та допомагає ЗСУ
Колекціонерка старовинного одягу з Нововолинська Марія Доліновська організовує благодійні фотосесії в автентичних українських костюмах.

Як розповіла жінка Суспільному, за зібрані гроші купує бушлати для військових.

Благодійні фотосесії волинянка почала організовувати торік у серпні. Загалом жінці вдалось зібрати вже понад 80 тисяч гривень.

На початку зими Марія Доліновська передала військовим 35 бушлатів. Також вона купує тканину та разом зі знайомими шиє фліски й балаклави. За пів року, відколи почала організовувати благодійні фотосесії, – каже, – вдалось пошити понад 60 флісок та більше сотні балаклав.

Зі слів жінки, образи для охочих фотографуватися вона обирає самостійно, ретельно підбираючи кожну деталь.

Марія Доліновська називає себе скромним волонтером. Але тішиться, що на її ініціативу вже відгукнулися понад півсотні охочих сфотографуватися. "Так ми робимо дві добрі справи, – каже колекціонерка, – допомагаємо військовим і популяризуємо українську історію та культуру".
Волинянка організовує благодійні фотосесії в старовинному українському вбранні та допомагає ЗСУ

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Теги: Волинь, благодійні фотосесії, ЗСУ
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