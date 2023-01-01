Карта війни в Україні на 15 березня: дані британської розвідки





Про це повідомляє



На сході запеклі бої точаться на декількох напрямках. Найскладніша



Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у районі Кремінної та Лиману. Ворог також намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.



На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються та обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту.



Нагадаємо, у Пентагоні прогнозують важкі бої в Україні навесні та влітку. Проте союзники будуть забезпечувати підтримку ЗСУ, зокрема у питанні постачання боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують тримати оборону та відбивати ворожі атаки на Сході. Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.На сході запеклі бої точаться на декількох напрямках. Найскладніша ситуація у районі Бахмута . Росіяни не полишають спроб захопити місто та часто переходять до ближнього протистояння.Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у районі Кремінної та Лиману. Ворог також намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються та обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту.Нагадаємо, у Пентагоні прогнозують важкі бої в Україні навесні та влітку. Проте союзники будуть забезпечувати підтримку ЗСУ, зокрема у питанні постачання боєприпасів.

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