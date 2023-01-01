Карта війни в Україні на 15 березня: дані британської розвідки

Карта війни в Україні на 15 березня: дані британської розвідки
Українські захисники продовжують тримати оборону та відбивати ворожі атаки на Сході. Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

На сході запеклі бої точаться на декількох напрямках. Найскладніша ситуація у районі Бахмута. Росіяни не полишають спроб захопити місто та часто переходять до ближнього протистояння.

Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у районі Кремінної та Лиману. Ворог також намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються та обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту.
Карта війни в Україні на 15 березня: дані британської розвідки

Нагадаємо, у Пентагоні прогнозують важкі бої в Україні навесні та влітку. Проте союзники будуть забезпечувати підтримку ЗСУ, зокрема у питанні постачання боєприпасів.

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