На Волині попрощалися із загиблими Героями Володимиром Бойком та Віктором Майоренком

Володимира Бойка та 46-річного сержанта Віктора Майоренка.



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Чин похорону Володимира Бойка, серце якого раптово зупинилось 12 березня під час виконання бойового завдання, відбувся у храмі святого Юрія у Володимирі. Кадровий військовий значну частину життя приділяв захисту нашої держави та підготовці професійних військових. Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, побратими померлого, представники міської влади.



“Із початку повномасштабного вторгнення ворога, наша громада не перестає перебувати у скорботі. Щодня ми змушені прощатись з кращими синами України, Героями, які за покликом серця виконували свій громадянський обов’язок. Сьогодні ми віддаємо шану кадровому військовому, майору Володимиру Бойку, який був прикладом для наслідування, який боронив наш суверенітет та наше мирне життя. Дорога родино, прийміть щирі співчуття! Його вчинки та подвиги залишаться у нашій пам’яті назавжди”, – зазначив секретар міської ради Іван Юхимюк у прощальній промові.



Сержант Віктор Майоренко служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. Життя Віктора обірвалось під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі Соледару. Довгих 44 дні, упродовж яких його рідні сподівались, що він потрапив у полон, прикордонник вважався зниклим безвісти. У Віктора залишилась мама, сестра, дружина та двоє донечок.



Попрощались із сержантом спершу у його будинку в селі Заріччя, звідки труну пронесли на руках рідною вулицею. Чин похорону відбувся у соборі Різдва Христового.



“Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героя Віктора Майоренка, якого я знав особисто з дитинства, адже ми мешкали по сусідству. Завжди пам’ятатиму Віктора доброю, життєрадісною людиною, а ще вірним товаришем та справжнім патріотом України. На жаль, боротьба за незалежність нашої держави коштувала йому життя. Від імені усієї громади висловлюю глибоке співчуття родині полеглого воїна. Підтримуємо вас у годину скорботи та завжди пам’ятаємо подвиг Віктора”, – зазначив у промові міський голова Ігор Пальонка.



Обох захисників громада проводжала навколішки із синьо-жовтими стягами у руках коридором шани. Володимира Бойка поховали на Федорівському кладовищі з усіма військовими почестями під залпи почесної варти. А Віктор Майоренко знайшов вічний спочинок на цвинтарі у селі Новосілки.



Щирі співчуття рідним та близьким Героїв! Вічна їм пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 березня Володимир-Волинська громада оплакувала одразу двох земляків – 50-річного майората 46-річного сержантаПро це повідомили у Володимирській міській раді.Чин похорону Володимира Бойка, серце якого раптово зупинилось 12 березня під час виконання бойового завдання, відбувся у храмі святого Юрія у Володимирі. Кадровий військовий значну частину життя приділяв захисту нашої держави та підготовці професійних військових. Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, побратими померлого, представники міської влади.“Із початку повномасштабного вторгнення ворога, наша громада не перестає перебувати у скорботі. Щодня ми змушені прощатись з кращими синами України, Героями, які за покликом серця виконували свій громадянський обов’язок. Сьогодні ми віддаємо шану кадровому військовому, майору Володимиру Бойку, який був прикладом для наслідування, який боронив наш суверенітет та наше мирне життя. Дорога родино, прийміть щирі співчуття! Його вчинки та подвиги залишаться у нашій пам’яті назавжди”, – зазначив секретар міської ради Іван Юхимюк у прощальній промові.Сержант Віктор Майоренко служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. Життя Віктора обірвалось під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі Соледару. Довгих 44 дні, упродовж яких його рідні сподівались, що він потрапив у полон, прикордонник вважався зниклим безвісти. У Віктора залишилась мама, сестра, дружина та двоє донечок.Попрощались із сержантом спершу у його будинку в селі Заріччя, звідки труну пронесли на руках рідною вулицею. Чин похорону відбувся у соборі Різдва Христового.“Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героя Віктора Майоренка, якого я знав особисто з дитинства, адже ми мешкали по сусідству. Завжди пам’ятатиму Віктора доброю, життєрадісною людиною, а ще вірним товаришем та справжнім патріотом України. На жаль, боротьба за незалежність нашої держави коштувала йому життя. Від імені усієї громади висловлюю глибоке співчуття родині полеглого воїна. Підтримуємо вас у годину скорботи та завжди пам’ятаємо подвиг Віктора”, – зазначив у промові міський голова Ігор Пальонка.Обох захисників громада проводжала навколішки із синьо-жовтими стягами у руках коридором шани. Володимира Бойка поховали на Федорівському кладовищі з усіма військовими почестями під залпи почесної варти. А Віктор Майоренко знайшов вічний спочинок на цвинтарі у селі Новосілки.Щирі співчуття рідним та близьким Героїв! Вічна їм пам’ять!

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