Суд закрив справу луцької тренерки, з вини якої у басейні мало не втопилась дитина

Суд закрив справу луцької тренерки, з вини якої у басейні мало не втопилась дитина
Луцький суд закрив кримінальне провадження щодо тренерки фітнес-клубу «Лайм Фіт», у якої на занятті мало не втопилась дитина. Батьки потерпілої трирічної дівчинки примирились з обвинуваченою, також вона оплатила лікування дитини. Тож суд закрив справу, а жінку звільнив від кримінальної відповідальності.

Про це пише ZAXID.NET.

Інцидент стався 22 серпня у луцькому фітнес-клубі «Лайм Фіт». В той день тренерка проводила заняття для малолітніх дітей із плавання. Під час цього заняття одна з учениць, 3-річна дівчинка, на тривалий час занурилась у воду, а тренерка вчасно цього не помітила.

Згідно з висновком судмедекспертів, у дитини діагностували ураження центральної нервової системи, набряк мозку, двобічну пневмонію та постреанімаційну хворобу. Це все відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Щодо тренерки поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 137 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Санкція статті передбачає мінімум три роки обмеження волі.

Судове засідання у цій справі відбулося 19 січня. Обвинувачена тренерка повністю визнала провину та розкаялась. Відомо, що вона оплатила лікування дитини. Наразі стан здоров'я дівчинки задовільний. Також жінка повністю примирилась з батьками, і вони попросили суд звільнити її від кримінальної відповідальності.

«Зважаючи на те, що обвинувачена раніше не судима, вперше вчинила кримінальне правопорушення, що відноситься до категорії нетяжких злочинів, вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому, усунула заподіяну шкоду, а законний представник потерпілої просить звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності у зв'язку з їх примиренням <...> суд дійшов висновку про можливість закриття кримінального провадження», – йдеться в ухвалі.

Тож кримінальне провадження закрили на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК – у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

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Теги: Луцьк, басейн, дитина, тренерка
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