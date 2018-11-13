Центр управління відходами в Луцьку здав на переробку майже дві тонни відсортованих відходів

Центр управління відходами в Луцьку здав на переробку майже дві тонни відсортованих відходів
Від початку року у Центрі управління відходами в Луцьку здали на переробку шість фракцій відходів вагою понад 1,7 тонни.

Про це розповів Суспільному відповідальний за роботу центру Сергій Михалевич.

За 2,5 місяці вдалося зібрати 588 кілограмів макулатури, 78 кілограмів плівки, 84 кілограми ПЕТ-тари, 920 кілограмів скла, 51 кілограм пінопласту.

Ці відходи, сказав Сергій Михалевич, придбали заготівельні та переробні луцькі підприємства. Окрім цього, ще п'ять автомобілів одягу забрали волонтери безплатно для благодійних потреб.

Наразі на території ще дозбирують метал та упакування Tetra pak, аби після накопичення необхідної ваги здати переробнику. Зі слів відповідального за роботу Центру, ці фракції відходів місцеві підприємці готові забирати вагою не менше кількох тонн.

Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися до Центру управління відходами на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.

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Теги: Луцьк, відходи, переробка
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