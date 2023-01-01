Росія готується до оборонних дій у Криму, – розвідка





Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».



Представник ГУР МО України зауважив, що українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане з діяльністю угруповання російських військ у тимчасово окупованому Криму.



«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», - сказав Вадим Скібіцький.



Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, представник воєнної розвідки України зауважив, що «вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».Представник ГУР МО України зауважив, що українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане з діяльністю угруповання російських військ у тимчасово окупованому Криму.«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», - сказав Вадим Скібіцький.Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, представник воєнної розвідки України зауважив, що «вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».

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