СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку.
Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.

Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.

Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.
Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

▪️ мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
▪️ чорнову бухгалтерію;

▪️ 3 автомобілі, якими доставляли «ліки»;

▪️ понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції «виробника» характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

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Теги: СБУ, ліки, онкологія, фасльсифікат
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