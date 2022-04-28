Рік не бачилися з сином: на Волині працює анестезіолог з Маріуполя. ВІДЕО

Сергій Хоружий із Маріуполя.







Із восьми медзакладів, які були у Маріуполі, говорить лікар, лише три не зазнали значних руйнувань, а сучасний корпус лікарні, де він працював, – повністю знищений.



Востаннє Сергій Хоружий вийшов на зміну у лікарні рідного міста 27-го лютого.



"Коли я вже здавав зміну, після восьмої, стали появлятися перші люди з кульовими пораненнями. Хірурги брали людей з кульовими пораненнями кінцівок. Ті, хто прийшов в лікарню, не змогли вже вийти, вони організували цілодобові пости, і працювали практично безвиїзно", – пригадує лікар.



Зі слів Сергія Хоружого, з кожним днем обстріли Маріуполя ставали більш інтенсивними. Травми людей, які поступали до лікарні, теж ставав важчим: "Через кілька днів стали прилітати літаки з великими бомбами. Вони пробивали дім від даху донизу, до підвалу. Всіх, хто був – накривало там, і взривною хвилею і обломками".



Чоловік розповідає: російські військові взяли місто в оточення та нікого не випускали."Люди переміщалися містом на свій страх і ризик", – додає лікар, – багато побитих автівок стояло по узбіччях, люди лежали.



Сергій Хоружий виїхав з родиною із Маріуполя в середині березня.



Переїхавши на Волинь, Сергій Хоружий одразу влаштувався у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського медоб’єднання. Його син – військовий медик, зараз перебуває у лавах Збройних Сил. Вони бачилися востаннє рік тому.



Як розповіла фахівчиня зв’язків з громадськістю Володимирського медоб’єднання Вікторія Михалевич, від початку повномасштабної війни, до них на роботу влаштувалося 20 переселенців-медиків. Зараз у госпіталі працює вісім медиків з інших регіонів України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже рік у Володимирському територіальному медоб'єднанні працює лікар-анестезіологіз Маріуполя. Суспільному чоловік розповів про свою останню робочу зміну на попередньому місці роботи.Із восьми медзакладів, які були у Маріуполі, говорить лікар, лише три не зазнали значних руйнувань, а сучасний корпус лікарні, де він працював, – повністю знищений.Востаннє Сергій Хоружий вийшов на зміну у лікарні рідного міста 27-го лютого."Коли я вже здавав зміну, після восьмої, стали появлятися перші люди з кульовими пораненнями. Хірурги брали людей з кульовими пораненнями кінцівок. Ті, хто прийшов в лікарню, не змогли вже вийти, вони організували цілодобові пости, і працювали практично безвиїзно", – пригадує лікар.Зі слів Сергія Хоружого, з кожним днем обстріли Маріуполя ставали більш інтенсивними. Травми людей, які поступали до лікарні, теж ставав важчим: "Через кілька днів стали прилітати літаки з великими бомбами. Вони пробивали дім від даху донизу, до підвалу. Всіх, хто був – накривало там, і взривною хвилею і обломками".Чоловік розповідає: російські військові взяли місто в оточення та нікого не випускали."Люди переміщалися містом на свій страх і ризик", – додає лікар, – багато побитих автівок стояло по узбіччях, люди лежали.Сергій Хоружий виїхав з родиною із Маріуполя в середині березня.Переїхавши на Волинь, Сергій Хоружий одразу влаштувався у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського медоб’єднання. Його син – військовий медик, зараз перебуває у лавах Збройних Сил. Вони бачилися востаннє рік тому.Як розповіла фахівчиня зв’язків з громадськістю Володимирського медоб’єднаннявід початку повномасштабної війни, до них на роботу влаштувалося 20 переселенців-медиків. Зараз у госпіталі працює вісім медиків з інших регіонів України.

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