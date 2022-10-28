На вихідних в Україну прийде потепління
Сьогодні, 13:00
Найближчими вихідними погода в Україні буде не дуже теплою. По всій країні стовпчики термометрів покажуть +6°...+9°, проте наприкінці тижня прийде потепління - температура на заході та півдні підніметься до +9°...+12°. Опадів в Україні 18 і 19 березня не очікується, лише в неділю на сході місцями можуть пройти дощі.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +6°. У неділю вночі очікується 0°, а вдень +9°, ясно і безхмарно.
У Львові в суботу вночі -2°, вдень +8°, практично безхмарно. У неділю вночі -1°, вдень +11°, невелика хмарність.
У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +8°, невелика хмарність. У неділю - невелика хмарність, вночі 0°, вдень +11°.
У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура повітря +1°...+7°. У неділю температура буде 0°...+10°, невелика хмарність.
У суботу в Одесі буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю - невелика хмарність, +5°...+10°.
У Харкові в суботу температура вночі складе +2°, вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть +3°...+6°, похмуро, суцільна хмарність.
У Дніпрі в суботу - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю температура становитиме +3°...+8°, похмуро, суцільна хмарність.
У Сімферополі в суботу-похмуро, суцільна хмарність, +4°...+9°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +3°...+9°.
Жителів Маріуполя в суботу очікує похмура погода, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю вночі очікується +5°, вдень +11°, похмуро, суцільна хмарність.
У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +4°, вдень +7°.
У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура становитиме +3°, вдень +7°, невеликий дощ.
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Про це повідомляє Погода УНІАН.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +6°. У неділю вночі очікується 0°, а вдень +9°, ясно і безхмарно.
У Львові в суботу вночі -2°, вдень +8°, практично безхмарно. У неділю вночі -1°, вдень +11°, невелика хмарність.
У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +8°, невелика хмарність. У неділю - невелика хмарність, вночі 0°, вдень +11°.
У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура повітря +1°...+7°. У неділю температура буде 0°...+10°, невелика хмарність.
У суботу в Одесі буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю - невелика хмарність, +5°...+10°.
У Харкові в суботу температура вночі складе +2°, вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть +3°...+6°, похмуро, суцільна хмарність.
У Дніпрі в суботу - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю температура становитиме +3°...+8°, похмуро, суцільна хмарність.
У Сімферополі в суботу-похмуро, суцільна хмарність, +4°...+9°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +3°...+9°.
Жителів Маріуполя в суботу очікує похмура погода, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю вночі очікується +5°, вдень +11°, похмуро, суцільна хмарність.
У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +4°, вдень +7°.
У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура становитиме +3°, вдень +7°, невеликий дощ.
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