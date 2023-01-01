На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО

Олександра Романовича Грисюка.



Про це



"Якою ж довгою виявилась твоя остання дорога додому, воїне... Аж 10 місяців... Ти загинув 16 травня минулого року. Відтоді день за днем – чекання, чекання, перемішане болем. Сподівання, що інформація хибна. А на десятому місяці з’ятрила душу звістка, що 15 березня місія «на Щиті» доставила твоє тіло до Луцька і проводжатимемо тебе в останню путь у гарний сонячний весняний день. Таким сонячним був ти, кажуть твої друзі, завжди умів підняти настрій, підтримати. Душа компанії, людина-феєрверк", - йдеться в повідомленні.



16 березня 2023 року Олександра провели тебе в останню путь з усіма військовими почестями та шаною. Зібралася чисельна громада, представники влади, бойові друзі, священнослужителі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 березня село Квітневе Доросинівської громади навколішки зустріло загиблого воїна-герояПро це повідомили у громаді."Якою ж довгою виявилась твоя остання дорога додому, воїне... Аж 10 місяців... Ти загинув 16 травня минулого року. Відтоді день за днем – чекання, чекання, перемішане болем. Сподівання, що інформація хибна. А на десятому місяці з’ятрила душу звістка, що 15 березня місія «на Щиті» доставила твоє тіло до Луцька і проводжатимемо тебе в останню путь у гарний сонячний весняний день. Таким сонячним був ти, кажуть твої друзі, завжди умів підняти настрій, підтримати. Душа компанії, людина-феєрверк", - йдеться в повідомленні.16 березня 2023 року Олександра провели тебе в останню путь з усіма військовими почестями та шаною. Зібралася чисельна громада, представники влади, бойові друзі, священнослужителі.

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