На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
16 березня село Квітневе Доросинівської громади навколішки зустріло загиблого воїна-героя Олександра Романовича Грисюка.

Про це повідомили у громаді.

"Якою ж довгою виявилась твоя остання дорога додому, воїне... Аж 10 місяців... Ти загинув 16 травня минулого року. Відтоді день за днем – чекання, чекання, перемішане болем. Сподівання, що інформація хибна. А на десятому місяці з’ятрила душу звістка, що 15 березня місія «на Щиті» доставила твоє тіло до Луцька і проводжатимемо тебе в останню путь у гарний сонячний весняний день. Таким сонячним був ти, кажуть твої друзі, завжди умів підняти настрій, підтримати. Душа компанії, людина-феєрверк", - йдеться в повідомленні.

16 березня 2023 року Олександра провели тебе в останню путь з усіма військовими почестями та шаною. Зібралася чисельна громада, представники влади, бойові друзі, священнослужителі.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Грисюком. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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