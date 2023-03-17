Розстріл росіянами українського полоненого Олександра Мацієвського – непоодинокий випадок, – Лубінець





Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише



“Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази “Слава Україні”, на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні. Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ”, - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни.



Дмитро Лубінець також повідомив, що про кожен такий злочин інформує міжнародну спільноту, адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу.



Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.



Станом на 22 лютого в полоні у росіян знаходилися щонайменше 963 цивільних заручники. Мінреінтеграції також проводить аудит списків цивільних заручників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розстріл росіянами українського полоненого Олександра Мацієвського - непоодинокий випадок.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини, пише LB.ua “Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази “Слава Україні”, на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні. Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ”, - йдеться в повідомленні.Зазначається, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни.Дмитро Лубінець також повідомив, що про кожен такий злочин інформує міжнародну спільноту, адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу.Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.Станом на 22 лютого в полоні у росіян знаходилися щонайменше 963 цивільних заручники. Мінреінтеграції також проводить аудит списків цивільних заручників.

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