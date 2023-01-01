Тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації ЗСУ на Черкащині, загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:00
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.
Про це інформує СБУ,
Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.
За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників.
Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність.
Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію.
Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
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Про це інформує СБУ,
Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.
За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників.
Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність.
Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію.
Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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