Тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації ЗСУ на Черкащині, загрожує до 8 років тюрми





Про це



Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.



За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників.



Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.



Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність.



Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію.



Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.



На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).



До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.Про це інформує СБУ,Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників.Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність.Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію.Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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