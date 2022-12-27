Наїздив велосипедом 140 тисяч кілометрів: 79-річний чоловік з Волині розповів про свій рекорд

Наїздив велосипедом 140 тисяч кілометрів: 79-річний чоловік з Волині розповів про свій рекорд
«Грицю, куди їдеш?» – ще й зараз можуть перепинити на дорозі люди таким запитанням Григорія Столярчука у селі Забороль Луцького району. Рокам не вгнатися за цим чоловіком, бо ж у свої 79 літ він постійно втікає від них… на велосипеді. А замолоду весь час ним на роботу добирався. Якось взявся рахувати той кілометраж і вразив рідних цифрою: за двадцять років наїздив аж 140 тисяч кілометрів!

Про це пише Вісник.

І в люк ускочив, і в аварії потрапляв

Григорій Ананійович і зараз, дякувати Богу, живчик. Ще косою подвір’я підкошує, хвацько закидає ногу і сідає на велосипед. Більшу частину життя пропрацював на погрузчику в Луцьку на міжрайбазі. Туди за союзу доставляли все: від продуктів до одягу. А Григорій на своєму тракторцеві вивантажував контейнери з товаром. Прийшов сюди на роботу молодим хлопцем. Спочатку із Забороля добирався рейсовим автобусом. А якось директор Олександр Федончук підказав: «А чого ровером не їздиш? Це ж корисно для здоров’я!» Сказано – зроблено. Почав Гриць крутити педалі. І так двадцять років Григорій Столярчук виїздив велосипедом із Забороля в інший кінець Луцька! Якось товариш машиною засік, що в один бік виходить 12 кілометрів.

– А туди й назад 24 буде. За рік я проїхав сім тисяч кілометрів, а помножити це все на двадцять років моєї роботи, то виходить 140 тисяч кілометрів! Ось така арифметика, – сміється дідусь. Наголошує, що не сачкував жодного дня: гарна погода, чи дощ, чи сніг – все одно двоколісним добирався на роботу. Може, в цьому і криється незвичайний секрет доброго самопочуття та довголіття?

– Може, й так! – погоджується пенсіонер і одразу додає: – Ой, я десь шість роверів з’їздив. А було, що й збивали мене машини. Перелітав через капот. З велосипеда – купа залізяччя, а на мені ні подряпини. Везло… Раз, правда, зуба вибив. Бо коли чистили дорогу від снігу, зняли каналізаційний люк, а назад закрити забули. От я в ту яму і вскочив. Добряче гепнувся, зуб вилетів, бороду розсік – і досі шрам є… Але їзду не покинув.

Раніше чоловік їздив на білоруському «Мінську», а коли пішла мода на імпортні велосипеди, то і їх підкорив. Каже, що й зараз зо п’ять різних в гаражі стоїть, бо сини здарували. Хоча визнає, що колишні були зручніші та легші. Тому ті, що має, сам ремонтує або переробляє на свій смак, щоб краще їхали. Дідусь зізнається, що й досі нерозлучний з двоколісним транспортом.

– Треба до лісу чи в поле поїхати – всюди ровером доберуся, – каже Григорій Ананійович. – І зараз намотую десятки кілометрів.

– Ноги не болять педалі крутити?

– Нє, – посміхається пенсіонер. – Держуться!

Дивуюся, коли чую, що ніколи не хотів купити собі легковий автомобіль. І коли всі навкруги збирали гроші на авто, Григорій байдуже ставився до цієї моди, бо любить велосипеди!

Купив стільки книжок, що вийшла б машина
Окрім велосипедної їзди, має й ще одне захоплення – книжки. Замолоду зібрав розкішну бібліотеку!

– Люблю історичну літературу. Колись я стільки накупляв, що на машину б хватило, – і додає, що багато книжок віддав двом синам.

Вони живуть неподалік, допомагають за потреби. Тішиться дідусь трьома внуками. А вдома господарює разом із дружиною. Вона захоплюється квітами, а чоловік… віршами. Пише їх за будь-якої нагоди та цитує напам’ять. Тримає у голові, може, з п’ятдесят, а то й більше! І один за одним мені розказує. На пенсії з’явилося більше часу, тож вірші народжуються щодня.

– У мене й в молодості вони у голові крутилися, але за роботою не було коли записувати, – чесно зізнається. – А тепер сиджу на лавочці чи їду ровером, то самі рядочки складаються.

Більшість його творів на історичну тематику. У кожному вдало підібраному слові відчувається переживання за Україну. Болить йому Україна, болить війна. Але дідусь вірить, що дочекається перемоги над рашистами, і обіцяє, що напише цілу поему про боротьбу українського народу за мир!

Руслана СУЛІК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: велосипед, пенсіонер, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як змінився ринок праці на Волині і які професії найзатребуваніші
Сьогодні, 15:55
Наїздив велосипедом 140 тисяч кілометрів: 79-річний чоловік з Волині розповів про свій рекорд
Сьогодні, 15:45
На Волині багатодітна сім’я проміняла місто на село і тримає шість корів
Сьогодні, 15:20
Тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації ЗСУ на Черкащині, загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:00
Привласнював гроші звичайних українців: проти олігарха Фірташа відкрили справу
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
На Волині пенсіонер вчинив самогубство На Волині пенсіонер вчинив самогубство
15 березень, 13:59
Пенсіонер з Волині отримав 4 місяці арешту за проросійську пропаганду Пенсіонер з Волині отримав 4 місяці арешту за проросійську пропаганду
01 березень, 13:05
На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку
27 грудень, 2022, 10:05
Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер
19 грудень, 2022, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як змінився ринок праці на Волині і які професії найзатребуваніші
Сьогодні, 15:55
 0
Наїздив велосипедом 140 тисяч кілометрів: 79-річний чоловік з Волині розповів про свій рекорд
Сьогодні, 15:45
 0
На Волині багатодітна сім’я проміняла місто на село і тримає шість корів
Сьогодні, 15:20
 0
Тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації ЗСУ на Черкащині, загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:00
 0
Привласнював гроші звичайних українців: проти олігарха Фірташа відкрили справу
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8