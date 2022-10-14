Як змінився ринок праці на Волині і які професії найзатребуваніші





Про усе це в інтерв'ю Алла Куцин.



Ринок праці на Волині



– Скільки людей зараз перебуває на обліку у Волинському обласному центрі зайнятості?



Війна вплинула на ринок праці України загалом і на ринок праці Волині. Вона вплинула на економіку. Якщо торік на обліку у статусі безробітного перебували майже 9,5 тисяч людей, то на початок травня цього року у статусі безробітного перебували 4 тисячі 107. Це 43 % від тої цифри, яка була торік. Звичайно, чисельність зменшилася тому, що хтось поїхав за кордон, багато хлопців мобілізовані.



Ми бачимо по складу безробітних, що майже 80% – це жінки. Вплинуло на чисельність перебувачів на обліку, скороченість терміну виплати допомоги по безробіттю. В умовах воєнного стану держава лише протягом 90-та календарних днів виплачує допомогу по безробіттю.



– Як було до повномасштабної війни?



До повномасштабної війни виплата допомоги по безробіттю залежала від страхового стажу, від статті звільнення з роботи. У середньому це було 270 календарних днів, або рік. Якщо це була незастрахована людина, вона також пів року перебувала на обліку, але знову ж таки шість місяців, а не три, як зараз.



– Ринок праці сьогодні, який він?



Сьогодні треба дуже швидко визначатися, що ти шукаєш, виходячи із тих пропозицій, які пропонує роботодавець. Ми маємо у базі даних служби зайнятості майже 1 400 вакансій, але ми ще й користуємося єдиним порталом вакансій, який розроблений державним центром зайнятості спільно з шістьма найбільшими сервісами пошуку роботи та цей сервіс нараховує 3 500 вакансій.



Якщо характеризувати якісний склад цих вакансій, то 20% – це для службовців, 47% – це вакансії для робітників і це переважно робітників з інструментом. Це більшою мірою чоловічі вакансії. Решта – це вакансії для найпростіших професій. На сьогодні найбільше потребуються водіїв, продавців продовольчих, не продовольчих товарів, близько 100-ні таких вакансій. Потрібні менеджери, бухгалтери, швачки, охоронники, лікарі різного профілю і медсестри.



Працевлаштування ВПО



– Яка кількість вимушено переселених українців звернулися до центрів зайнятості за час повномасштабної війни, скільком із них вдалося знайти роботу і яка ситуація загалом?



Від 24 лютого до центру зайнятості звернулися орієнтовно 3 100 внутрішньо переміщених українців. Роботу спільними зусиллями нам вдалося знайти для 847 людей. Окрім того, роботодавці самостійно працевлаштовували внутрішньо переміщених українців.



Сьогодні діє така програма відшкодування витрат на заробітну плату при працевлаштуванні внутрішньо переміщених людей роботодавцем. Роботодавці можуть розраховувати на відшкодування двох мінімальних заробітних плат. Це на сьогодні 13 тисяч 400 гривень. Упродовж двох місяців. І в області активно цією послугою користуються, скажу, що за весь цей час 322 роботодавці працевлаштували 669 осіб і їм відшкодували 7 мільйонів 800 тисяч гривень.



Програми підтримки розвитку підприємницької діяльності



– Розкажіть про державну програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", в чому полягає її суть?



Програма запрацювала у липні 2022-го року. Торік вона фінансувалася із коштів державного бюджету, цього року вона фінансується із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Торік позитивні рішення отримали 122 волиняни, цього року уже 27 волинян.



За увесь термін дії програми, за отриманням такого гранту звернулися 850 волинян. Маємо 10 позитивних рішень для ВПО. Ця програма передбачає отримання гранту від 50 до 250 тисяч, залежно від того, скільки робочих місць буде створено. Якщо буде створено одне робоче місце, то межа – 150 тисяч, а якщо два і більше, то можна претендувати на 250 тисяч. Для того, аби подати документи не треба бути уже підприємцем, можна подавати, як фізична особа. Документи подаються виключно через додаток Є робота в Дії.



– Алло Миколаївно, ще існує програма для ветеранів, а також другого з подружжя. Чи реалізовується вона у нас на Волині?



Для ветеранів та одного з подружжя можна отримати до 500 тисяч, можна отримати до мільйона. Можна і 250 тисяч. Якщо людина претендує на 250, то має створити тільки одне робоче місце. Тут інші й легші умови. Якщо претендує на 500, то треба два робочі місця щонайменше. І можна претендувати на суму до 500 тисяч.



Якщо людина претендує отримати до мільйона, то, по-перше, вона має бути підприємцем до 3-ох років. Має не менше трьох років вести підприємницьку діяльність. І має працевлаштувати щонайменше чотирьох осіб. Двоє з них мають бути також учасники бойових дій. І грант до мільйона передбачає співфінансування. 30% власними коштами має дати особа. Своїх коштів треба докласти більш як 400-та, можна математичними формулами це прорахувати. Усі решта умов такі ж, як і в першому випадку.



"Армія відновлення"



– "Армія відновлення", що це за проєкт центру зайнятості?



Ми скеровуємо безробітних для участі у таких роботах на потребу територіальних громад для побудови оборонних рубежів, скажімо так, вони риють окопи, вони роблять бліндажі, оборонні споруди, вони роблять укриття. Так, найбільш активно роботи ведуться у Ковельському і Луцькому районі, а також Камінь-Каширському, біля кордону з Білоруссю. Цього року це уже майже 50 людей допомагали військовим облаштовувати оборонні рубежі.



– За час повномасштабної війни для центру зайнятості Волині який виклик був найважчим?



Важко було приймати рішення, коли почали приїжджати внутрішньо переміщені українці та зверталися у сприянні з працевлаштуванням до центру зайнятості, а мали нерозірвані трудові відносини, або були ще оформлені у роботодавця на роботі там, де вони проживали. З часом, доволі швидко ці питання були вирішені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Яка ситуація із зайнятістю в області, які вакансії пропонують роботодавці, як держава підтримує тих, хто займається власною справою і як допомагають в нашій області внутрішньо переміщеним українцям.Про усе це в інтерв'ю Суспільному розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятостіВійна вплинула на ринок праці України загалом і на ринок праці Волині. Вона вплинула на економіку. Якщо торік на обліку у статусі безробітного перебували майже 9,5 тисяч людей, то на початок травня цього року у статусі безробітного перебували 4 тисячі 107. Це 43 % від тої цифри, яка була торік. Звичайно, чисельність зменшилася тому, що хтось поїхав за кордон, багато хлопців мобілізовані.Ми бачимо по складу безробітних, що майже 80% – це жінки. Вплинуло на чисельність перебувачів на обліку, скороченість терміну виплати допомоги по безробіттю. В умовах воєнного стану держава лише протягом 90-та календарних днів виплачує допомогу по безробіттю.До повномасштабної війни виплата допомоги по безробіттю залежала від страхового стажу, від статті звільнення з роботи. У середньому це було 270 календарних днів, або рік. Якщо це була незастрахована людина, вона також пів року перебувала на обліку, але знову ж таки шість місяців, а не три, як зараз.Сьогодні треба дуже швидко визначатися, що ти шукаєш, виходячи із тих пропозицій, які пропонує роботодавець. Ми маємо у базі даних служби зайнятості майже 1 400 вакансій, але ми ще й користуємося єдиним порталом вакансій, який розроблений державним центром зайнятості спільно з шістьма найбільшими сервісами пошуку роботи та цей сервіс нараховує 3 500 вакансій.Якщо характеризувати якісний склад цих вакансій, то 20% – це для службовців, 47% – це вакансії для робітників і це переважно робітників з інструментом. Це більшою мірою чоловічі вакансії. Решта – це вакансії для найпростіших професій. На сьогодні найбільше потребуються водіїв, продавців продовольчих, не продовольчих товарів, близько 100-ні таких вакансій. Потрібні менеджери, бухгалтери, швачки, охоронники, лікарі різного профілю і медсестри.Від 24 лютого до центру зайнятості звернулися орієнтовно 3 100 внутрішньо переміщених українців. Роботу спільними зусиллями нам вдалося знайти для 847 людей. Окрім того, роботодавці самостійно працевлаштовували внутрішньо переміщених українців.Сьогодні діє така програма відшкодування витрат на заробітну плату при працевлаштуванні внутрішньо переміщених людей роботодавцем. Роботодавці можуть розраховувати на відшкодування двох мінімальних заробітних плат. Це на сьогодні 13 тисяч 400 гривень. Упродовж двох місяців. І в області активно цією послугою користуються, скажу, що за весь цей час 322 роботодавці працевлаштували 669 осіб і їм відшкодували 7 мільйонів 800 тисяч гривень.Програма запрацювала у липні 2022-го року. Торік вона фінансувалася із коштів державного бюджету, цього року вона фінансується із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Торік позитивні рішення отримали 122 волиняни, цього року уже 27 волинян.За увесь термін дії програми, за отриманням такого гранту звернулися 850 волинян. Маємо 10 позитивних рішень для ВПО. Ця програма передбачає отримання гранту від 50 до 250 тисяч, залежно від того, скільки робочих місць буде створено. Якщо буде створено одне робоче місце, то межа – 150 тисяч, а якщо два і більше, то можна претендувати на 250 тисяч. Для того, аби подати документи не треба бути уже підприємцем, можна подавати, як фізична особа. Документи подаються виключно через додаток Є робота в Дії.Для ветеранів та одного з подружжя можна отримати до 500 тисяч, можна отримати до мільйона. Можна і 250 тисяч. Якщо людина претендує на 250, то має створити тільки одне робоче місце. Тут інші й легші умови. Якщо претендує на 500, то треба два робочі місця щонайменше. І можна претендувати на суму до 500 тисяч.Якщо людина претендує отримати до мільйона, то, по-перше, вона має бути підприємцем до 3-ох років. Має не менше трьох років вести підприємницьку діяльність. І має працевлаштувати щонайменше чотирьох осіб. Двоє з них мають бути також учасники бойових дій. І грант до мільйона передбачає співфінансування. 30% власними коштами має дати особа. Своїх коштів треба докласти більш як 400-та, можна математичними формулами це прорахувати. Усі решта умов такі ж, як і в першому випадку.Ми скеровуємо безробітних для участі у таких роботах на потребу територіальних громад для побудови оборонних рубежів, скажімо так, вони риють окопи, вони роблять бліндажі, оборонні споруди, вони роблять укриття. Так, найбільш активно роботи ведуться у Ковельському і Луцькому районі, а також Камінь-Каширському, біля кордону з Білоруссю. Цього року це уже майже 50 людей допомагали військовим облаштовувати оборонні рубежі.Важко було приймати рішення, коли почали приїжджати внутрішньо переміщені українці та зверталися у сприянні з працевлаштуванням до центру зайнятості, а мали нерозірвані трудові відносини, або були ще оформлені у роботодавця на роботі там, де вони проживали. З часом, доволі швидко ці питання були вирішені.

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