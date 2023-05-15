«Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність», – прем'єр Естонії
Сьогодні, 16:05
Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, пише LB.ua з посиланням на "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європі вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, пише LB.ua з посиланням на "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європі вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".
Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку суд оштрафував водія маршрутки, який збив дорожній знак
Сьогодні, 16:35
У Луцьку відбувся суд у справі Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» аеродром
Сьогодні, 16:25
«Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність», – прем'єр Естонії
Сьогодні, 16:05
Наїздив велосипедом 140 тисяч кілометрів: 79-річний чоловік з Волині розповів про свій рекорд
Сьогодні, 15:45
Медіа