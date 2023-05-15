«Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність», – прем'єр Естонії

Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.



Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, пише



Серед передумов стійкого миру в Європі вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.



"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.



Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.



Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".



Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.



"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.



Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.



Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".



Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.



"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.



Нагадаємо, що

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