Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини





Про це Павло Кириленко.



"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив очільник ОВА.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 15 травня зранку завдала ракетного авіаудару по місту Авдіївка Донецької області.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив очільник ОВА.Нагадаємо, що на окупованих територіях Півдня України залишається понад 150 тисяч росіян

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