Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Сьогодні, 13:15
Росія 15 травня зранку завдала ракетного авіаудару по місту Авдіївка Донецької області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Півдня України залишається понад 150 тисяч росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Півдня України залишається понад 150 тисяч росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переваги та недоліки купівлі квитків на автобус онлайн*
Сьогодні, 13:45
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Сьогодні, 13:15
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
Сьогодні, 13:04
Медіа