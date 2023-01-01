Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини

Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Росія 15 травня зранку завдала ракетного авіаудару по місту Авдіївка Донецької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Півдня України залишається понад 150 тисяч росіян.
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини



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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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