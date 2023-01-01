У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
У Луцьку нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вона сталася у суботу, 13 травня, пізно ввечері. На перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського зіткнулися автомобілі Volkswagen та BMW. На щастя, травмованих в автопригоді не було, а от транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що водій Volkswagen, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі авто марки BMW, яке рухалося прямо по рівнозначній дорозі.

Під час перевірки документів та спілкування з винуватцем ДТП інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування за допомогою приладу Drager на місці події, і алкотестер показав результат 1,63 проміле.
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО

На керманича поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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