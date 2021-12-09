На Волині судитимуть 42-річного уродженця Донеччини, який виготовляв та збував зброю

На Волині судитимуть 42-річного уродженця Донеччини, який виготовляв та збував зброю
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 42-річним уродженцем Донецької області незаконного виготовлення вогнепальної зброї та бойових припасів, а також носіння, зберігання та збут ним вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 263-1 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Волині у фейсбуці.

За даними слідства, упродовж листопада 2022 - лютого 2023 року, чоловік, живучи у Львові, тричі виготовляв пістолети та набої до них.

Самотужки виготовлену зброю та боєприпаси він збував волинянину, надсилаючи їх поштою.

Далі - слово за судом.

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Теги: зброя, суд
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