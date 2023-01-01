Двічі намагався втекти з України з підробленими документами: на Волині взяли під варту ухилянта





Про це



За даними слідства, 07 травня 2023 року 44-річний житель Полтавщини надав прикордонникам підроблені тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військової лікарської комісії, намагаючись виїхати з України у Польщу через пункт пропуску «Ягодин».



Зауважимо, що на розгляді у суді перебуває ще один обвинувальний акт щодо нього - за фактом вчинення таких самих злочинів у квітні 2023 року на території Закарпатської області.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На «Ягодині» правоохоронці затримали ухилянта, який двічі намагався втекти з України.Про це повідомили у обласній прокуратурі.За даними слідства, 07 травня 2023 року 44-річний житель Полтавщини надав прикордонникам підроблені тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військової лікарської комісії, намагаючись виїхати з України у Польщу через пункт пропуску «Ягодин».Зауважимо, що на розгляді у суді перебуває ще один обвинувальний акт щодо нього - за фактом вчинення таких самих злочинів у квітні 2023 року на території Закарпатської області.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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