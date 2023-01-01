На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Матрунчик
Сьогодні, 12:10
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Андрій Матрунчик.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі н.п. Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, захисник України, солдат Матрунчик Андрій", - йдеться в повідомленні.
Захисник народився 29 лютого 1992 року в селі Красноволя. Тут проживав і навчався. На захист Батьківщини від російських військ був призваний на військову службу 19 січня 2023 року, де був навідником 2 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти військової частини А2988.
"Був щирою, доброзичливою та чуйною людиною. На жаль, підступний обстріл не дав йому побачити закінчення війни та миру в Україні.
У нього залишилися дружина, батько та сестра", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі н.п. Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, захисник України, солдат Матрунчик Андрій", - йдеться в повідомленні.
Захисник народився 29 лютого 1992 року в селі Красноволя. Тут проживав і навчався. На захист Батьківщини від російських військ був призваний на військову службу 19 січня 2023 року, де був навідником 2 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти військової частини А2988.
"Був щирою, доброзичливою та чуйною людиною. На жаль, підступний обстріл не дав йому побачити закінчення війни та миру в Україні.
У нього залишилися дружина, батько та сестра", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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