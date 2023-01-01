«Розмову з порушником треба починати м’яко і дивитися на реакцію», - луцький нацгвардієць

Мар'ян.



Про це



Чоловік приєднався до лав НГУ з початком повномасштабного вторгнення. До того отримав дві вищі освіти – фінансиста і магістра державного управління. Закінчив військову кафедру при Національній академії сухопутних військ у Львові. Працював у міськраді одного з міст на Львівщині, Пенсійному фонді, регіональному сервісному центрі МВС, у приватному бізнесі.



Оскільки охорона громадського порядку – це передусім робота з людьми, освіта і професійний досвід допомагають йому вирішувати складні ситуації.



«Розмову з порушником треба починати м’яко і дивитися на реакцію, – каже Мар’ян. – Якщо людина бачить, що до неї ставляться з повагою, вона зазвичай зменшує градус агресії. Можливо, у неї щось сталося, тоді їй треба допомогти. Якщо ж вона налаштована на конфлікт, для неї настає відповідальність за вчинки».



Навіть групу нетверезих фанатів можна переконати вгамуватися, вважає він:



«Одного разу під час чергування ми мали справу з футбольними фанатами. Їх було більше десяти. Вийшли з бару напідпитку у вечірній час. Шуміли, заважали перехожим. Я сам люблю футбол, хоч і без фанатизму. Знаю, які емоції можуть вирувати у спільнотах фанатів. Наша з ними співбесіда затягнулася, але ми зуміли переконати їх роз’їхатися по домівках».



У Луцьку і Ковелі, де волинські гвардійці патрулюють вулиці, вони успішно борються з незаконним носінням зброї та поширенням наркотиків.



«Найчастіше наші патрульні виявляють речовини, схожі на канабіс, а також так звані «солі», – говорить офіцер. – На жаль, періодично натрапляємо і на такий сильнодіючий наркотик як амфетамін. Робимо все для того, щоб припинити обіг заборонених речовин у наших містах».

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