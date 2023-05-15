Британія відправить в Україну сотні ударних безпілотників дальнього радіусу дії





Про це повідомляє



Після прибуття Президента Володимира Зеленського в Британію для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком британський уряд повідомив про передачу Україні дальнобійних безпілотників.



"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться у повідомленні уряду.



Зазначається, що все перелічене вище буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія надішле в Україну сотні нових ударних дальнобійних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.Про це повідомляє Reuters. Після прибуття Президентав Британію для переговорів з прем'єр-міністромбританський уряд повідомив про передачу Україні дальнобійних безпілотників."Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться у повідомленні уряду.Зазначається, що все перелічене вище буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню.

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