Британія відправить в Україну сотні ударних безпілотників дальнього радіусу дії

Британія відправить в Україну сотні ударних безпілотників дальнього радіусу дії
Велика Британія надішле в Україну сотні нових ударних дальнобійних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.

Про це повідомляє Reuters.

Після прибуття Президента Володимира Зеленського в Британію для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком британський уряд повідомив про передачу Україні дальнобійних безпілотників.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться у повідомленні уряду.

Зазначається, що все перелічене вище буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню.

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Теги: Британія, безпілотники, військова допомога
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