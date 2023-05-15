Британія відправить в Україну сотні ударних безпілотників дальнього радіусу дії
Сьогодні, 12:45
Велика Британія надішле в Україну сотні нових ударних дальнобійних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.
Про це повідомляє Reuters.
Після прибуття Президента Володимира Зеленського в Британію для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком британський уряд повідомив про передачу Україні дальнобійних безпілотників.
"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться у повідомленні уряду.
Зазначається, що все перелічене вище буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню.
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Про це повідомляє Reuters.
Після прибуття Президента Володимира Зеленського в Британію для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком британський уряд повідомив про передачу Україні дальнобійних безпілотників.
"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться у повідомленні уряду.
Зазначається, що все перелічене вище буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню.
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