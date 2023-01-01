Росія виводить свої підрозділи з Білорусі, залишилось 2,5 тисячі солдат, – ДПСУ

Росія виводить свої підрозділи з Білорусі, залишилось 2,5 тисячі солдат, – ДПСУ
Російських військових, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть перевести на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Зараз на території РБ залишаються близько 2,5 тисяч солдат рф.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив, що станом на сьогодні, 15 травня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, пише УНІАН.

Противник не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі, якщо спробує. За словами речника, більшість з російських солдат у Білорусі зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.

"Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", – додав Демченко.

Він розповів, що підготовлені в РБ підрозділи російських військових повертаються до своєї країни. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.

"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, вона давала свою територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак. Зараз там розміщують російських військових, вони проходять спільні білорусько-російські військові навчання.

У квітні стало відомо, що командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фейк білоруської пропаганди: Зеленський пообіцяв віддати Волинь Польщі

Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Сьогодні, 13:15
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
Сьогодні, 13:04
Росія виводить свої підрозділи з Білорусі, залишилось 2,5 тисячі солдат, – ДПСУ
Сьогодні, 13:00
На Волині судитимуть 42-річного уродженця Донеччини, який виготовляв та збував зброю
Сьогодні, 12:55
Британія відправить в Україну сотні ударних безпілотників дальнього радіусу дії
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн
11 травень, 15:15
Як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл Як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл
11 травень, 12:22
Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
08 травень, 19:17
У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн» У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
07 травень, 06:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вважався безвісти зниклим: на війні загинув 24-річний Герой з Волині Владислав Наумич
Сьогодні, 14:20
 0
Влітку Британія почне програму тренування українських пілотів
Сьогодні, 14:00
 0
Переваги та недоліки купівлі квитків на автобус онлайн*
Сьогодні, 13:45
 0
На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула
Сьогодні, 13:39
 0
Росіяни обстріляли ракетами лікарню в Авдіївці: загинули 4 людини
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8