Росія виводить свої підрозділи з Білорусі, залишилось 2,5 тисячі солдат, – ДПСУ
Сьогодні, 13:00
Російських військових, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть перевести на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Зараз на території РБ залишаються близько 2,5 тисяч солдат рф.
Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив, що станом на сьогодні, 15 травня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, пише УНІАН.
Противник не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі, якщо спробує. За словами речника, більшість з російських солдат у Білорусі зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.
"Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", – додав Демченко.
Він розповів, що підготовлені в РБ підрозділи російських військових повертаються до своєї країни. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.
"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – підсумував речник ДПСУ.
Нагадаємо, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, вона давала свою територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак. Зараз там розміщують російських військових, вони проходять спільні білорусько-російські військові навчання.
У квітні стало відомо, що командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.
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Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.
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Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив, що станом на сьогодні, 15 травня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, пише УНІАН.
Противник не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі, якщо спробує. За словами речника, більшість з російських солдат у Білорусі зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.
"Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", – додав Демченко.
Він розповів, що підготовлені в РБ підрозділи російських військових повертаються до своєї країни. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.
"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – підсумував речник ДПСУ.
Нагадаємо, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, вона давала свою територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак. Зараз там розміщують російських військових, вони проходять спільні білорусько-російські військові навчання.
У квітні стало відомо, що командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фейк білоруської пропаганди: Зеленський пообіцяв віддати Волинь Польщі
Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.
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