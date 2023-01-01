Росія виводить свої підрозділи з Білорусі, залишилось 2,5 тисячі солдат, – ДПСУ





Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив, що станом на сьогодні, 15 травня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, пише



Противник не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі, якщо спробує. За словами речника, більшість з російських солдат у Білорусі зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.



"Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", – додав Демченко.



Він розповів, що підготовлені в РБ підрозділи російських військових повертаються до своєї країни. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.



"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – підсумував речник ДПСУ.



Нагадаємо, що



У квітні стало відомо, що командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.



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Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російських військових, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть перевести на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Зараз на території РБ залишаються близько 2,5 тисяч солдат рф.Речник ДПСУв ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив, що станом на сьогодні, 15 травня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, пише УНІАН Противник не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі, якщо спробує. За словами речника, більшість з російських солдат у Білорусі зараз перебувають на навчаннях або на полігонах."Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", – додав Демченко.Він розповів, що підготовлені в РБ підрозділи російських військових повертаються до своєї країни. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів."Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – підсумував речник ДПСУ.Нагадаємо, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу . Зокрема, вона давала свою територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак. Зараз там розміщують російських військових, вони проходять спільні білорусько-російські військові навчання.У квітні стало відомо, що командування російської армії планує відправити на схід України чотири тисячі осіб, які проходили навчання на полігонах у Білорусі.Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.

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