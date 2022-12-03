Фейк білоруської пропаганди: Зеленський пообіцяв віддати Волинь Польщі





Такий вкид у різний час опублікували декілька засобів масової інформації, підконтрольних лукашенківському режимові.



Йдеться, щонайменше про телеканал «Білорусь 1», загальнонаціональне телебачення «ОНТ» та урядове інформаційне агентство «БелТА».



Як цю брехню висвітлили у білоруських пропагандистські ЗМІ?



Білоруська пропаганда, як завжди услід за російською, подала це як факт – мовляв, Зеленський вже домовився із президентом Польщі Дудою про те, що «віддасть» три області в обмін на підтримку Україні технікою для майбутнього контрнаступу.



Що для цього використали як аргумент? Публікацію у «ЗМІ», відомому трансляцією кремлівських фейків та наративів.



Скріншон із сайту телеканалу «Білорусь 1» ііз неправдивою інформацією Скріншот із сайту телебачення «ОНТ» з неправдивою інформацією



Білоруська пропаганда, зокрема видання «БелТА», вказує джерелом



Скріншон із сайту «БелТА» із неправдивою інформацією



Чому ця інформація – фейк?



Польське видання Niezależny Dziennik Polityczny є фейковим. Воно вже давно



Більшість текстів на вказаному сайті просто скопійовані словом у слово з інших видань. Наповнений контентом портал дозволяє створити видимість реального ЗМІ. Тим часом, оригінальні публікації NDP — це маніпулятивні проросійські новини або відверта вигадка.



Як пишуть розслідувачі, статті на сайті написані поганою польською мовою та насичені русизмами.



Головним редактором видання вказано Адама Каміньського, проте це неіснуюча особа. Фотографія, яка використовувалася в його соцмережах (нині сторінки в Twitter та Facebook вже видалені), належить травматологу з Литви Андрюсу Жукаускасу, який не має жодного відношення до журналістики, тим більше у Польщі.



Свою заяву щодо неправдивої інформації про нібито обмін територій західної частини України на польську допомогу під час контрнаступу зробив і Центр протидії дезінформації (орган, створений при Раді національної безпеки і оборони України).







З приводу статті Марека Галася тут зауважують, що автор «статті» аргументує свій висновок:



- Вирваною з контексту реплікою президента про те, що в майбутньому між Польщею та Україною не буде кордонів.

- Майбутнім нібито «провальним» контрнаступом, а також у зв’язку з цим вимогою США повернути борг за військову допомогу.



«Інформація (про обмін трьох областей на польську допомогу – ред.) не відповідає дійсності. Метою пропагандистів є дискредитація союзної Україні Польщі задля припинення її військової допомоги та підтримки на міжнародній арені», – йдеться у



Більше того, раніше той же Марек Галась у тому ж таки «виданні» Niezależny Dziennik Polityczny стверджував, що Польща нарощує військову міць не для оборони від Росії, а для захоплення України. Нібито мілітаризація Польщі свідчить про підготовку до конфлікту через терени України, а Варшава посилює військовий потенціал, щоб згодом захищати повернуті собі території від імовірних повстань. Про цей фейк



Російські, а згодом і білоруські пропагандисти, публікацію сумнівного автора у сумнівному Niezależny Dziennik Polityczny як офіційну позицію Польщі, хоча це лише вирвані з контексту і суб’єктивні припущення, не підкріплені жодними фактами.



Заголовки у російських ЗМІ щодо публікацій на основі тексту у NDP



Раніше громадська організація «Інформація в чистому вигляді» вже розвінчувала фейки про «поглинання» Польщею України, про будівництво польської воєнної бази на Волині, а також про вивезення українського чорнозему до Польщі.



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруська пропагандистська машина активно поширює кремлівський фейк про те, що президент України нібито пообіцяв Польщі віддати Волинську, Рівненську і Львівську області в обмін на танки.Такий вкид у різний час опублікували декілька засобів масової інформації, підконтрольних лукашенківському режимові.Йдеться, щонайменше про телеканал «Білорусь 1», загальнонаціональне телебачення «ОНТ» та урядове інформаційне агентство «БелТА».Білоруська пропаганда, як завжди услід за російською, подала це як факт – мовляв, Зеленський вже домовився із президентом Польщіпро те, що «віддасть» три області в обмін на підтримку Україні технікою для майбутнього контрнаступу.Що для цього використали як аргумент? Публікацію у «ЗМІ», відомому трансляцією кремлівських фейків та наративів.Білоруська пропаганда, зокрема видання «БелТА», вказує джерелом статтю польського журналіста Марека Галася у виданні Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).Польське видання Niezależny Dziennik Polityczny є фейковим. Воно вже давно відоме як поширювач дезінформації , що відповідає російським наративам.Більшість текстів на вказаному сайті просто скопійовані словом у слово з інших видань. Наповнений контентом портал дозволяє створити видимість реального ЗМІ. Тим часом, оригінальні публікації NDP — це маніпулятивні проросійські новини або відверта вигадка.Як пишуть розслідувачі, статті на сайті написані поганою польською мовою та насичені русизмами.Головним редактором видання вказано, проте це неіснуюча особа. Фотографія, яка використовувалася в його соцмережах (нині сторінки в Twitter та Facebook вже видалені), належить травматологу з Литви, який не має жодного відношення до журналістики, тим більше у Польщі.Свою заяву щодо неправдивої інформації про нібито обмін територій західної частини України на польську допомогу під час контрнаступу зробив і Центр протидії дезінформації (орган, створений при Раді національної безпеки і оборони України).З приводу статті Марека Галася тут зауважують, що автор «статті» аргументує свій висновок:- Вирваною з контексту реплікою президента про те, що в майбутньому між Польщею та Україною не буде кордонів.- Майбутнім нібито «провальним» контрнаступом, а також у зв’язку з цим вимогою США повернути борг за військову допомогу.«Інформація (про обмін трьох областей на польську допомогу – ред.) не відповідає дійсності. Метою пропагандистів є дискредитація союзної Україні Польщі задля припинення її військової допомоги та підтримки на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.Більше того, раніше той же Марек Галась у тому ж таки «виданні» Niezależny Dziennik Polityczny стверджував, що Польща нарощує військову міць не для оборони від Росії, а для захоплення України. Нібито мілітаризація Польщі свідчить про підготовку до конфлікту через терени України, а Варшава посилює військовий потенціал, щоб згодом захищати повернуті собі території від імовірних повстань. Про цей фейк повідомляли наші колеги із «Детектор Медіа».Російські, а згодом і білоруські пропагандисти, публікацію сумнівного автора у сумнівному Niezależny Dziennik Polityczny як офіційну позицію Польщі, хоча це лише вирвані з контексту і суб’єктивні припущення, не підкріплені жодними фактами.Раніше громадська організація «Інформація в чистому вигляді» вже розвінчувала фейки про, про, а також про

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію