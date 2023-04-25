Україна готується піти в контрнаступ у травні, – NYT





Про це пише



"За словами американських офіційних осіб, Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ вже наступного місяця, незважаючи на величезні ризики. Без рішучої перемоги підтримка України з боку Заходу може ослабнути, і Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб розпочати серйозні переговори з метою припинення або заморожування конфлікту", - йдеться в повідомленні.



У статті вказується, що американські союзники і союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії і боєприпасів для майбутньої битви, і сподіваються, що цих поставок вистачить надовго.



Зазначається, що хоча Україна не поділилася з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, ймовірно, розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж українського узбережжя Азовського моря, поблизу анексованого Росією Криму.



Також у статті згадується, що українські офіційні особи ставлять за мету прорвати укопану російську оборону і створити широкомасштабний колапс в російській армії. Водночас американські офіційні особи оцінюють, що навряд чи наступ призведе до кардинальної зміни динаміки на користь України.



Нагадаємо, що

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