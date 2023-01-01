У Білому домі припускають, що до літа військо рф може піти у наступ





Про це Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, пише Суспільне.



Він додав, що Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали можливості для контрнаступу.



“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, — сказав Кірбі.



За його словами, США розвивають потужності, які надають Україні.



Кірбі розповів, що українському війську зараз потрібні бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.



“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, — сказав представник Білого дому.



Що відомо про ситуацію на фронті на війні в Україні



Основні зусилля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли погода в Україні стане кращою, російські сили можуть піти у наступ на деяких ділянках на фронті.Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки СШАв інтерв'ю Голосу Америки, пише Суспільне.Він додав, що Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали можливості для контрнаступу.“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, — сказав Кірбі.За його словами, США розвивають потужності, які надають Україні.Кірбі розповів, що українському війську зараз потрібні бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, — сказав представник Білого дому.Основні зусилля війська рф зосереджують на веденні наступів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках . Сили оборони протягом минулої доби було відбили 43 атаки на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ зранку 25 квітня.

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