У Білому домі припускають, що до літа військо рф може піти у наступ
Сьогодні, 11:20
Коли погода в Україні стане кращою, російські сили можуть піти у наступ на деяких ділянках на фронті.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, пише Суспільне.
Він додав, що Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали можливості для контрнаступу.
“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, — сказав Кірбі.
За його словами, США розвивають потужності, які надають Україні.
Кірбі розповів, що українському війську зараз потрібні бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.
“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, — сказав представник Білого дому.
Що відомо про ситуацію на фронті на війні в Україні
Основні зусилля війська рф зосереджують на веденні наступів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони протягом минулої доби було відбили 43 атаки на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ зранку 25 квітня.
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Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, пише Суспільне.
Він додав, що Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали можливості для контрнаступу.
“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, — сказав Кірбі.
За його словами, США розвивають потужності, які надають Україні.
Кірбі розповів, що українському війську зараз потрібні бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.
“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, — сказав представник Білого дому.
Що відомо про ситуацію на фронті на війні в Україні
Основні зусилля війська рф зосереджують на веденні наступів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони протягом минулої доби було відбили 43 атаки на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ зранку 25 квітня.
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