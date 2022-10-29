Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей





Про це Андрій Єрмак.



Як повідомляється, Україна розраховує, що ЮНІСЕФ відіграватиме в цій співпраці одну з найважливіших ролей, зважаючи на великий досвід організації та повагу міжнародної спільноти. Залучення послів доброї волі ЮНІСЕФ – відомих і популярних людей – до висвітлення проблеми порушення рф прав українських дітей має привернути до цієї теми увагу всього світу.



Голова Офісу президента також повідомив, що проблема депортації державою-агресором неповнолітніх громадян України стоїть надзвичайно гостро. Лише за офіційно підтвердженими даними, 19391 українська дитина незаконно вивезена до рф, Білорусі або примусово переселена на тимчасово окуповані території України. Загинули чи були вбиті 470 дітей, зазнали поранень 949 дітей, 406 вважаються зниклими безвісти.



Зазначається, що Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність: вона робить усе, щоб діти забули українську мову, українську історію, своїх рідних.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна збирається посилити співпрацю з ЮНІСЕФ з метою припинення порушення прав українських дітей росією, зокрема, їх незаконного переміщення з території України, що є депортацією.Про це повідомив голова Офісу президентаЯк повідомляється, Україна розраховує, що ЮНІСЕФ відіграватиме в цій співпраці одну з найважливіших ролей, зважаючи на великий досвід організації та повагу міжнародної спільноти. Залучення послів доброї волі ЮНІСЕФ – відомих і популярних людей – до висвітлення проблеми порушення рф прав українських дітей має привернути до цієї теми увагу всього світу.Голова Офісу президента також повідомив, що проблема депортації державою-агресором неповнолітніх громадян України стоїть надзвичайно гостро. Лише за офіційно підтвердженими даними, 19391 українська дитина незаконно вивезена до рф, Білорусі або примусово переселена на тимчасово окуповані території України. Загинули чи були вбиті 470 дітей, зазнали поранень 949 дітей, 406 вважаються зниклими безвісти.Зазначається, що Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність: вона робить усе, щоб діти забули українську мову, українську історію, своїх рідних.Нагадаємо, що «вагнерівці» депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми

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