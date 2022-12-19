На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Так, по обіді, у Нововолинську 25-річний керманич мопеда Viper скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.



25-річну дівчину з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий.



За фактом аварії розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія трапилася у Нововолинську, постраждала пішохідка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, по обіді, у Нововолинську 25-річний керманич мопеда Viper скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.25-річну дівчину з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий.За фактом аварії розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.

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