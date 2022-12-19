На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину

На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину
Аварія трапилася у Нововолинську, постраждала пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, по обіді, у Нововолинську 25-річний керманич мопеда Viper скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.

25-річну дівчину з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий.

За фактом аварії розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.
На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь ДТП, пішохідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:40
На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка
Сьогодні, 12:32
На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину
Сьогодні, 12:25
На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік
Сьогодні, 12:11
Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми
16 березень, 09:30
На Волині п’яна пішохідка, яка спричинила ДТП, заплатить штраф або відпрацює на громадських роботах На Волині п’яна пішохідка, яка спричинила ДТП, заплатить штраф або відпрацює на громадських роботах
16 січень, 13:05
У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
19 грудень, 2022, 09:33
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
13 січень, 2022, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину
Сьогодні, 12:25
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік
Сьогодні, 12:11
 0
Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8