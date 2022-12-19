На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину
Сьогодні, 12:25
Аварія трапилася у Нововолинську, постраждала пішохідка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, по обіді, у Нововолинську 25-річний керманич мопеда Viper скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.
25-річну дівчину з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий.
За фактом аварії розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, по обіді, у Нововолинську 25-річний керманич мопеда Viper скоїв наїзд на місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.
25-річну дівчину з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий.
За фактом аварії розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:40
На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка
Сьогодні, 12:32
На Волині мопедист на пішохідному переході збив 25-річну дівчину
Сьогодні, 12:25
На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік
Сьогодні, 12:11
Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей
Сьогодні, 11:40
Медіа