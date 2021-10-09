На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка

На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка
На Володимирщині за минулу добу у ДТП постраждала велосипедистка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Губин, близько 16 години, 63-річний водій Renault наїхав на 21-річну велосипедистку, жительку сусіднього населеного пункту. У медзакладі їй надали медичну допомогу та відпустили додому. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.

За фактом аварії розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини дорожніх пригод.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедистка
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